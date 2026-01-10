Размер шрифта
Кузнецов забросил дебютную шайбу за «Салават Юлаев»

Дебютный гол Кузнецова за «Салават Юлаев» принес команде победу над «Барысом»
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский нападающий клуба «Салават Юлаев» Евгений Кузнецов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом».

Встреча завершилась победой «Салавата» со счетом 3:1, гол Кузнецова стал для него дебютным за уфимский клуб. Также в матче шайбы на свой счет записали игроки «Салавата Юлаева» Егор Сучков и Максим Кузнецов, а единственный гол «Барыса» оформил Динмухамед Кайыржан.

3 января магнитогорский «Металлург» поместил 33-летнего Кузнецова в список отказов. 5 января «Салават Юлаев» забрал нападающего форварда с драфта.

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» 1 октября 2025 года. В текущем сезоне Кузнецов провел за «Металлург» 15 матчей, набрав девять (1+8) очков.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее стало известно, как увеличилась зарплата Кузнецова после перехода в «Салават Юлаев».
 
