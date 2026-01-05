Стало известно, как увеличилась зарплата Кузнецова после перехода в «Салават Юлаев»

Нападющий Евгений Кузнецов вдвое увеличил свой доход, перейдя в уфимский «Салават Юлаев».

Заработная плата в новом клубе составит 10 миллионов рублей за оставшуюся часть сезона 2025/26. В предыдущем клубе — магнитогорском «Металлурге» — хоккеист получал такую же сумму, но в качестве оклада за весь сезон. Таким образом, после перехода его ежемесячный доход увеличился примерно в два раза.

3 января магнитогорский «Металлург» поместил 33-летнего Кузнецова в список отказов. 5 января «Салават Юлаев» забрал нападающего форварда с драфта.

В текущем сезоне Кузнецов провел за «Металлург» 15 матчей, набрав девять (1+8) очков.

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» 1 октября. 3 ноября хоккеист не был включен в заявку на матч с «Шанхайскими Драконами», игра завершилась победой магнитогорской команды со счетом 6:1.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее агент Кузнецова назвал логичным переход хоккеиста в «Салават Юлаев».