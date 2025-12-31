Губерниев рассказал, кто его разочаровал в 2025 году

Губерниев: в этом году разочаровали Карпин и Большунов

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал, что в 2025 году его разочаровали бывший тренер московского «Динамо» Валерий Карпин и лыжник Александр Большунов, передает Sport24.

«Меня в этом году разочаровали Карпин и Большунов. Валерий Георгиевич своими неудачами в «Динамо», а Александр поведением за пределами лыжной трассы. Верю, что в следующем году они сделают правильные выводы», — сказал Губерниев.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Александра Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.

Ранее журналистка Елена Вайцеховская заявила, что Большунов сам создал себе проблемы.