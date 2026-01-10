Размер шрифта
«Гимнастика стала более честной»: украинка об отсутствии российских спортсменок

Украинка Высочанская: гимнастика без России стала более честной и интересной
IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbe/Global Look Press

Украинская гимнастка Мария Высочанская заявила, что без представительниц России художественная гимнастика стала более честной и интересной. Ее слова приводит украинский сайт Oboz.

«Гимнастика стала более честной, интересной для многих. И не скажу, что их там сильно ждут, но они очень много делают, чтобы там все же быть. И очень много делают в информационном плане. Это очень сложно», — сказала 23-летняя Высочанская.

Также украинская спортсменка подчеркнула, что ей морально очень сложно соревноваться с российскими и белорусскими спортсменками.

28 ноября 2025 года российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года.

Такое решение принял конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). В голосовании приняли участие делегаты 48 из 50 стран. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов. Решение касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

Ранее гимнастка Ангелина Мельникова вошла в топ-10 спортсменок года.
 
Теперь вы знаете
