«Немного мятые вайбы»: чемпионы России не могут добраться до Италии

Фигуристы Бойкова и Козловский столкнулись с проблемами по пути на шоу в Италию
Telegram-канал «Sasha Boikova»

Трехкратные чемпионы России в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский столкнулись с проблемами при перелете в Италию, где они должны выступить в шоу Bol on Ice 2026.

Фигуристы должны были вылететь из Москвы 9 января, однако их рейс был отменен из-за обрушившейся на столицу метели, о чем рассказала фигуристка в своем Telegram-канале.

«Мы должны были вылететь сегодня рано утром и ко второй половине дня уже быть в Болонье. Но у нас отменили рейс из-за метели в Москве», — поделилась она.

Уже рано утром 10 числа Бойкова сообщила, что они все же добрались до Стамбула и теперь ждут стыковочный рейс до Италии. Еще чуть позднее спортсменка опубликовала фото из аэропорта.

«Немного мятые вайбы после 3-часового сна на полу в Стамбуле. Но мы still alive и на пути на шоу», — написала она.

Шоу состоится 10 января в 22:00 по московскому времени. Из российских фигуристов в Италии выступят танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также одиночница Мария Захарова. Они успели улететь до того, как рейсы в Москве стали отменять из-за непогоды.

Ранее Ирина Роднина назвала огромной потерей возможный отказ от трансляции ОИ-2026.
 
