«Локомотив» перезаключил контракт со своим нападающим игроком

«Локомотив» расторг и заключил новое соглашение с Радуловым
Григорий Сысоев/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» перезаключил контракт с нападающим Александром Радуловым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт заключили на период до завершения сезона 2026/27 годов. Предыдущее соглашение истекало по окончании текущего сезона.

Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. В прошлом году он помог завоевать Кубок Гагарина и попав в символическую сборную лиги. Ранее он также становился обладателем главного трофея КХЛ в 2011 году в составе «Салавата Юлаева» и дважды выигрывал золото чемпионатов мира в составе сборной России.

В текущем сезоне на счету Радулова 38 баллов (19 голов и 19 передач) в 44 проведенных матчах. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 61 очко.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

Ранее американский хоккеист рассказал об удивлении родственников от России.

