Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026

Фетисов назвал неинтересной Олимпиаду, где нет российских спортсменов
Максим Блинов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отказался смотреть Олимпийские игры 2026 года из-за отсутствия во многих направлениях российских спортсменов. Его слова передают РИА Новости.

«Я смотреть эту Олимпиаду не буду. Если хотят наши телеканалы ее показывать, то пусть показывают. Если не хотят, то не надо. Транслировать те соревнования, где нас нет, наверное, не совсем правильно. И мне эту Олимпиаду смотреть неинтересно. Мне там делать нечего», — заявил Фетисов.

Как сообщает Sport24, трансляции Олимпийских игр 2026 года на российском ТВ могут не состояться, так как МОК игнорирует запросы отечественных вещателей.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Госдуме назвали огромной потерей возможный отказ от трансляции ОИ-2026.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27586051_rnd_2",
    "video_id": "record::80420f8e-7c61-45ab-af55-bee983cae549"
}
 
