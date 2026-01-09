Размер шрифта
Теннисист Медведев ворвался в полуфинал турнира в Австралии

Теннисист Медведев победил Майхшака в трех сетах в 1/4 финала турнира в Брисбене
Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал соревнований ATP-250 в Брисбене, одержав победу в четвертьфинале над поляком Камилем Майхшаком, занимающим 59-ю позицию в мировом рейтинге.

Матч продолжался 2 часа и 15 минут и завершился со счетом 6:7(4), 6:3, 6:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Медведев, уступавший после первого сета, смог переломить ход встречи. За игру он выполнил 16 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных. Камиль Майхшак отличился четырьмя эйсами, не сделал ни одной двойной ошибки, но смог лишь одну подачу Медведева из шести брейк-шанов.

В за выход в финал Медведев сыграет с американским теннисистом Алексом Михельсеном.

Медведев играл на этом турнире с 2019 по 2024 год. Он выиграл Итоговый турнир в 2020 году, а в 2021 году добрался до финала, где уступил немцу Александру Звереву. Квалифицироваться в 2025 году он не сумел после того, как в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже проиграл Звереву.

В октябре Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года. Осенью 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой.

Ранее Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гонконге.

