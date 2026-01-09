Медведев сражается с мощным поляком за полуфинал в Австралии. LIVE

14:39

0:1. Майхшак первым начал на подаче в тай-брейке — и неудачно, в ходе короткого размена ошибся по ширине.

0:2 — Медведев прекрасно исполнил свою подачу.

1:2 — Медведев допустил двойную ошибку на подаче.

2:2 — Майхшак прекрасно подал и сравнял счет.

2:3 — Медведев исполнил великолепный удар с бэкхенда — точно в угол корта!

3:3 — Майхшак отлично принял подачу и вколотил с форхенда.

4:3 — Медведев подал, но затем не смог перенаправить удар в другую часть корта — попал в сетку.

5:3 — Майхшак нанес прекрасный укороченный удар в пустую часть корта.

5:4 — Медведев вышел к сетке и мощно атаковал. Майхшак попытался обвести соперника, но попал в аут.

6:4 — Майхшак идеально пробил в самый уголок корта. Два сетбола у поляка!

7:4 - Майхшак принял навылет — точно по боковой линии!

Польский теннисист выиграл первый сет со счетом 7:5 (7:4)!