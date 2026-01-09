Медведев сражается с мощным поляком за полуфинал в Австралии. LIVE

0:1. Майхшак первым начал на подаче в тай-брейке — и неудачно, в ходе короткого размена ошибся по ширине.
0:2 — Медведев прекрасно исполнил свою подачу.
1:2 — Медведев допустил двойную ошибку на подаче.
2:2 — Майхшак прекрасно подал и сравнял счет.
2:3 — Медведев исполнил великолепный удар с бэкхенда — точно в угол корта!
3:3 — Майхшак отлично принял подачу и вколотил с форхенда.
4:3 — Медведев подал, но затем не смог перенаправить удар в другую часть корта — попал в сетку.
5:3 — Майхшак нанес прекрасный укороченный удар в пустую часть корта.
5:4 — Медведев вышел к сетке и мощно атаковал. Майхшак попытался обвести соперника, но попал в аут.
6:4 — Майхшак идеально пробил в самый уголок корта. Два сетбола у поляка!
7:4 - Майхшак принял навылет — точно по боковой линии!
Польский теннисист выиграл первый сет со счетом 7:5 (7:4)!
Медведев вышел к сетке и эффектно сыграл смэшем с лета. Россиянин забрал свою подачу, сравнял счет в первом сете (6:6), и нас ждет тай-брейк!
40:15! Медведев ошибся по длине.
40:0! Медведев опять хорошо подал и в ходе короткой перестрелки вынудил Майхшака сыграть в аут.
30:0! Майхшак принял в аут подачу Медведева.
15:0! Медведев прекрасно подал, а затем вышел к сетке и очень изящно сыграл укороченным. Майхшак даже не побежал — не было шансов.
Медведев ошибся по длине, и Майхшак забрал свою подачу! Поляк повел в первом сете со счетом 6:5 и как минимум обеспечил себе тай-брейк.
40:30! Шикарный прием от Медведева — точно в ноги Майхшаку.
40:15! Медведев хорошо принял, Майхшак ответил в сетку.
40:0! Даниил не смог принять подачу.
30:0! Майхшак сыграл в противоход Медведеву.
15:0! У Медведева не получился прием справа.
И еще одна подача Медведева, которую Майхшак не смог принять, позволила россиянину забрать этот гейм и сравнять счет в первом сете — 5:5!
40:15! Медведев здорово подал дважды подряд.
15:15! Идет борьба на подаче Медведева. Только что он мощно подал, а потом вышел к сетке и смэшем отправил мяч в корт.
Три подряд прекрасных подачи Майхшака позволили ему забрать этот гейм! Поляк повел в первом сете со счетом 5:4.
15:15! На подаче Майхшака завязалась борьба. Поляк только что сыграл укороченным, но Медведев догнал мяч и исполнил эталонный резаный удар с форхенда.
Оба теннисиста вышли к сетке, и Медведев обыграл Майхшака в битве реакций: угадал направление и забросил мяч ему за спину. Россиянин забрал свою подачу и сравнял счет в первом сете — 4:4!
40:15! Две подряд прекрасных подачи Медведева, которые Майхшак не смог принять.
15:15! Медведев прекрасно подал, Майхшак с трудом ответил, но россиянин вышел к сетке и эффектным ударом с лета завершил гейм в свою пользу.
0:15! Майхшак хорошо принял подачу Медведева, и россиянин ответил в сетку.
Еще одна прекрасная подача Майхшака позволила ему забрать этот гейм! Он повел в первом сете со счетом 4:3.
30:15! Эйс в исполнении поляка. И он очень быстро делает счет 40:15.
15:15! Майхшак неуверенно начал на своей подаче, но затем Медведев не смог принять его вторую подачу.
Медведев исполнил эйс и забрал свою подачу! Россиянин взял два гейма подряд и сравнял счет в первом сете — 3:3.
40:30! Майхшак рванул к сетке, но толком не попал по мячу — отправил его за пределы корта.
30:30! Медведев загонял Майхшака по разным углам и вынудил отбить в аут.
15:30! Вторая двойная ошибка у Медведева в этом матче.
15:15! А вот теперь Медведев ошибся по ширине после своей агрессивной подачи.
15:0! В ходе долгой перестрелки Майхшак решил сыграть резаным ударом, но попал в сетку.
Медведев под ноль забрал чужую подачу и сделал обратный брейк! Россиянин сократил отставание в первом сете — 2:3.
0:40! Медведев хорошо обвел Майхшака. Три брейкпоинта у Даниила.
0:30! Медведев остро атаковал с форхенда и заставил Майхшака ответить в сетку.
0:15! Майхшак после своей подачи решил выйти к сетке, но не смог переиграть Медведева и отправил мяч в аут.
Медведев попал в аут и подарил Майхшаку брейк! Польский спортсмен повел в первом сете со счетом 3:1.
30:40! Брейк-поинт у Майхшака. Поляк здорово взвинтил скорости, начал диктовать темп Медведеву и вынудил его отбить в сетку.
30:30! Майхшак мощно принял подачу, а потом вышел к сетке и атаковал в противоположный от Медведева угол.
30:15! Медведев очень уверенно атаковал с форхенда — в самый угол корта.
15:15! Первая двойная ошибка Медведева в матче.
15:0! Медведев хорошо подал, и вскоре Майхшак ошибся с бэкхенда — попал в сетку.
Майхшак исполнил блестящий эйс и забрал свою подачу! Счет в первом сете стал 2:1 в пользу польского спортсмена.
40:30! Майхшак здорово подал, вышел к сетке и атаковал в пустую часть корта.
15:30! Медведев вышел вперед на чужой подаче. Однако Майхшак быстро сравнял — 30:30.
15:15! Медведев принял в аут подачу польского теннисиста. Форхенд не получился.
0:15! Майхшак сыграл укороченным, а потом попытался перекинуть Медведева «свечой», но не попал в корт.
Майхшак ошибся по длине. Медведев забрал свою подачу и сравнял счет в первом сете — 1:1!
40:30! Медведев опять упустил очко на своей подаче.
40:15! Майхшак принял навылет после второй подаче Медведева — более мягкой.
40:0! Браво, Даниил! Сильно подал, а затем вышел к сетке и красиво сыграл укороченным. Майхшак не догнал этот мяч.
30:0! Мощная первая подача Медведева, а затем не менее мощное добивание в угол корта.
15:0! Медведев здорово начал на своей подаче — дважды атаковал в один угол корта и поймал Майхшака на противоходе.
Майхшак сыграл укороченным, Медведев с трудом успел догнать и ответить, но сделал это в удобную зону для поляка. В итоге Майхшак перекинул российского теннисиста и завершил первый гейм в свою пользу! Счет в первом сете стал 1:0.
Опять ровно!
Больше у Майхшака! Поляк очень глубоко попал, и Медведев не смог ответить — отправил мяч в сетку.
Ровно! Медведев нанес великолепный удар справа по линии.
Больше у Майхшака! Соперники очень долго обменивались ударами, но Медведев ошибся первым — аут.
Ровно! Медведев немного не попал по задней линии и не реализовал брейкпоинт.
Больше у Медведева! Майхшак первым ошибся в длительном размене — попал в сетку.
40:40! Медведев не сумел обвести Майхшака, который вышел к сетке и здорово сыграл с лета.
30:40! Майхшак очень сильно подал, а потом вышел к сетке и атаковал смэшем пустую часть корта.
15:40! Медведев шикарно атаковал кроссом точно по боковой линии!
15:30! Медведев вышел вперед на чужой подаче.
15:15!
0:15! Медведев принял в аут с форхенда.
Матч начался! Майхшак на подаче.
Медведев и Майхшак вышли на корт и приступили к разминке!
Мирра Андреева проиграла Марте Костюк со счетом 6:7 (7:9), 3:6. Скоро на этот корт выйдут Медведев и Майхшак.
Встреча Медведева и Майхшака начнется после того, как закончится матч Мирры Андреевой и Марты Костюк.
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня 13-я ракетка мира Даниил Медведев сыграет с польским спортсменом Камилем Майхшаком, который занимает 59-е место в рейтинге ATP. Матч состоится в рамках 1/4 финала турнира в Брисбене.