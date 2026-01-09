Андреева не сумела пробиться в полуфинал турнира WTA 500

Андреева проиграла украинке Костюк в борьбе за выход в полуфинал WTA 500

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила борьбу на турнире WTA 500 в Брисбене, уступив в четвертьфинале в матче против украинки Марты Костюк.

Андреева проиграла в двух сетах со счетом 6:7, 3:6.

В первом сете каждая из теннисисток взяла по одной подаче соперницы, и счет партий решался на тай-брейке. Однако в нем Костюк оказалась точнее. Во втором сете Андреева уступила три своих подачных гейма подряд.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Арина Соболенко прошла в полуфинал турнира WTA-500.