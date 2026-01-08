Экс-игрок «Краснодара» заявил, что новый тренер «Спартака» попрощался с амбициями

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» испанца Хуана Карседо, передает Vprognoze.ru.

«Он пришел из Кипра. Выиграл там чемпионат, Кубок, вышел в еврокубки. И тут тренер выбирает Россию, где этих еврокубков нет. Можно говорить, он однозначно попрощался с амбициями. Да, «Спартак» предлагает другие финансовые условия. Не каждый клуб предложит такие деньги. «Пафос» не собирался с ним расставаться, он мог там спокойно работать, проблем нет», — сказал Деменко.

Карседо был помощников Эмери в «Спартаке» в 2012 году.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что Карседо уже готов к трудностям во время работы в «Спартаке».