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Американцы отравились перед чемпионатом мира по плаванию

Часть сборной США отравилась на сборах в Таиланде перед ЧМ по плаванию
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Eric Gay/AP

Представители сборной США по плаванию получили пищевое отравление на сборах в Таиланде. Об этом сообщает Swim Swan.

По информации одного из представителей тренерского штаба национальной команды, от отравления пострадала «почти половина» команды. Американская федерация плавания отказалась от дополнительных комментариев по данному делу, сославшись на невозможность разглашения информации о здоровье атлетов.

Пловцы сборной США должны были вылететь в Сингапур 22 июля. Плавательные соревнования на чемпионате мира стартуют 27 июля.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Ранее в Госдуме согласились с немцем, призвавшим вернуть флаг российским спортсменам.

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