Месси рассказал о своем отношении к астрологии

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не разбирается в астрологии, передает Ole.

«Я по знаку зодиака рак. Но я в этом совершенно не разбираюсь. Моя жена Антонелла знает чуть больше. Ее отец тоже Рак, у нас много общего, и она все время нас сравнивает», — сказал Месси.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ».

