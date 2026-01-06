Шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в РПЛ назвали равными

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак заявил, что шансы петербургского «Зенита» и «Краснодара» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) равны, передает «Советский спорт».

«Казалось бы, у «Краснодара» шансов меньше, но, на мой взгляд, они равны с «Зенитом». Обе команды достойны чемпионства. При этом нельзя сбрасывать со счетов ЦСКА и «Локомотив», который продолжает усиливаться», — сказал Первак.

Российская премьер-лига находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

