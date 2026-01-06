«Сами понимаете»: легендарный футболист объяснил, почему «Зенит» выиграет РПЛ

Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельсикс заявил, что петербургский «Зенит» станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«На мой взгляд, в этом сезоне первое место все-таки займет «Зенит». Вы сами понимаете, потому что сто лет клубу и все такое», — сказал Канчельскис.

Российская премьер-лига находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

