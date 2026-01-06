Экс-президент «Спартака» заявил, что команду грабят

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал нового тренера команды Хуана Карседо психопатом, передает «Чемпионат».

«Очередной психопат в «Спартаке», что точно не добавляет размеренности и рассудительности. Лично для меня эта история напоминает разграбление Латинской Америке испанскими конкистадорами. Тут будет разграбление «Спартака» испанским дуэтом», — сказал Червиченко.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее знаменитый тренер рассказал, почему Карседо может добиться успеха в «Спартаке».