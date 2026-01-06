Российский фигурист: я бы не приравнивал Рождество и Новый год

Российский фигурист, хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что Рождество является религиозным праздником, а Новый год отмечает весь мир, передает Sport24.

«Рождество — это религиозный праздник, а Новый год — праздник, объединяющий всех вне зависимости от религиозных предпочтений. Я бы не приравнивал эти праздники», — сказал Авербух.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее ISU не включил выступления российских фигуристов в число знаковых олимпийских моментов.