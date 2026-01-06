«Давление станет проблемой»: знаменитый тренер высказался о новом тренере «Спартака»

Знаменитый тренер Валерий Непомнящий, работавший с клубами Российской премьер-лиги и национальными сборными, включая Камерун, который вывел в четвертьфинал на чемпионате мира – 1990, в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что скромный послужной список назначенного главным тренером московского «Спартака» Хуана Карседо создаст на него дополнительное давление, которое может иметь решающее значение для результатов.

«В том-то и дело, что, к сожалению, тренер подпишет себе излишнее дополнительное давление, которое будет возникать все время. Любой промах, любая ошибка какая-то мизерная, или будут придумываться эти ошибки. В этом проблема, я к этому веду разговор тот же Станкович – вполне такая фигура, которая могла справиться, но не получилось. Ну и много таких примеров, не только в «Спартаке», кстати», — считает специалист.

Назначенный главным тренером красно-белых Карседо в последнее время работал с кипрским «Пафосом», который привел сначала к победе в национальном Кубке, затем в чемпионате, а в текущем сезоне вывел в основную стадию Лиги чемпионов, последовательно пройдя в квалификации израильский «Маккаби» из Тель-Авива, киевское «Динамо» и сербскую «Црвену Звезду».

Ранее нового тренера «Спартака» назвали очередным приезжим Стариком Хоттабычем.