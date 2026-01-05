Размер шрифта
Нового тренера «Спартака» назвали очередным приезжим Стариком Хоттабычем

Ловчев о назначении Карседо в «Спартак»: приехал очередной Старик Хоттабыч
Fabio Ferrari/Global Look Press

Чемпион СССР Евгений Ловчев заявил, что «Спартаку» нужен титулованный главный тренер, а не ничем непримечательный специалист, передает «Матч ТВ».

«У меня нет какого‑то конкретного мнения о Карседо. Я не знаю этого человека. Приехал очередной Старик Хоттабыч. Такой клуб обязан брать себе приличного специалиста. Пускай это был бы Моуринью, который уже давно ничего не выигрывал, но хотя бы имеет громкое имя. А здесь…» — высказался Ловчев.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее экс-футболист «Спартака» заявил, что новый тренер клуба ничего не добился.

