«Карседо хороший тренер»: на Кипре оценили назначение нового тренера «Спартака»

Кипрский журналист Kerkida.net Томас Францис высказался о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака». Его слова передает Sport24.

«Хуан Карседо, безусловно, очень хороший тренер. Он вывел «Пафос» на самый высокий уровень в Лиге чемпионов, добившись отличных результатов. Да, у «Пафоса» есть деньги и большой бюджет, но это не главная причина успеха клуба. Не знаю, что он сможет сделать в московском «Спартаке», это огромный клуб. Если у него будут хорошие игроки, он обязательно добьется успеха», — сказал Францис.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее экс-глава «Спартака» Червиченко заявил, что для Карседо многое решили деньги.