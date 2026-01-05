«Сильный тактик»: экс-глава «Краснодара» охарактеризовал нового тренера «Спартака»

Бывший спортивный директор «Краснодара» и «Локомотива» Алексей Зинин в своем Telegram-канале прокомментировал назначение нового главного тренера «Спартака» Хуана Карседо.

«Нового главного тренера «Спартака» знаю хорошо. Много наблюдал его работу. Карседо — сильный тактик, который способен органично перестраиваться с позиционного нападения к контратакующему футболу, от доминирующей игры к вязкой выстроенной обороне», — написал Зинин.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее нового тренера «Спартака» назвали очередным приезжим Стариком Хоттабычем.