Стало известно, когда «Спартак» подпишет контракт с новым тренером

Испанский тренер Хуан Карлос Карседо готовится покинуть кипрский «Пафос», чтобы в ближайшее время возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает Goal.com.cy.

Контракт с Карседо будет расторгнут по взаимному согласию сторон после матча 5 января.

Карседо занимает пост главного тренера кипрского «Пафоса» с 2023 года. Согласно данным СМИ, кипрский клуб получит компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере около 600 тысяч евро. Руководство уже начало искать нового тренера.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что клуб наступает на те же грабли.