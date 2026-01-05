Размер шрифта
«Салават Юлаев» забрал Кузнецова с драфта отказов

Кузнецов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» забрал нападающего Евгения Кузнецова с драфта отказов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс‑служба лиги.

3 января магнитогорский «Металлург» поместил 33-летнего форварда в список отказов. «Салават Юлаев» оказался единственным клубом, который подал соответствующую заявку, и теперь Кузнецов пополнит состав уфимской команды.

В текущем сезоне Кузнецов провел за «Металлург» 15 матчей, набрав девять (1+8) очков.

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» 1 октября. 3 ноября хоккеист не был включен в заявку на матч с «Шанхайскими Драконами», игра завершилась победой магнитогорской команды со счетом 6:1.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Чехия победила Канаду и вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею.

