Канада проиграла Чехии в полуфинале МЧМ-2026

Чехия победила Канаду и вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

Чехи обыграли канадцев в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею 2026 года. Результаты всего турнира можно посмотреть на сайте НХЛ.

Матч закончился со счетом 4-6 в пользу сборной Чехии. Эта победа стала третьей подряд для европейцев над североамериканцами в плей-офф мировых первенств среди игроков не старше 20 лет.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2026 года проходит в Миннеаполисе и Сент-Поле (штат Миннесота, США). Турнир стартовал 26 декабря. Финальный матч состоится 5 января на Grand Casino Arena в Сент-Поле.

В финале Чехия сразится со Швецией, которая обыграла Финляндию в серии пенальти со счетом 4:3.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025, а также пропустит аналогичный турнир в 2026 году и молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут. При этом глава организации Люк Тардиф заявил, что в январе может быть принято решений относительно возможного допуска юношей.

Ранее экс-тренер сборной России прокомментировал возможное возвращение на международные турниры.