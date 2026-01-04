Легенда «Ростова» признал успехи главного претендента на роль тренера «Спартака»

Футбольный эксперт Виталий Дьяков прокомментировал возможное назначение главного претендента Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

««Пафос» — это чемпион своей страны, плюс команда участвует в Лиге чемпионов. Карседо работает с небольшой командой из такой маленькой страны. Как он устроится в «Спартаке»? Мы знаем, что кто бы ни приехал в этот клуб, начинается куча разговоров. Особенно это будет когда начнутся официальные матчи. Любая осечка или не так сказанное слово — будут разбираться», — сказал Дьяков.

Карседо занимает пост главного тренера кипрского «Пафоса» с 2023 года. Согласно данным СМИ, кипрский клуб получит компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере около 600 тысяч евро. Руководство уже начало искать нового тренера.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее кипрские СМИ подтвердили, что тренер «Пафоса» Карседо возглавит «Спартак».