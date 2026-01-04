Болельщики с флагами России поддерживали Коростелева на «Тур де Ски»

Болельщики поддержали лыжника Савелия Коростелева в заключительной гонке «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме флагом России, сообщает Expressen.

Во время церемонии награждения на трибунах болельщики встали близко к финишной зоне и размахивали российскими флагами.

«Если кто-то из болельщиков держит флаг, мы ничего не можем с этим сделать. Но если бы Коростелев праздновал с ним в зоне финиша, это было бы нарушением», — прокомментировал ситуацию директор по коммуникациям федерации Бруно Сасси.

Шведский лыжник Эдвин Ангер заявил, что во время разворота флагов, не ощущается нейтральность российских спортсменов.

Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9.

Дарья Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в Норвегии Коростелева назвали силой, с которой нужно считаться.