В Норвегии Коростелева назвали силой, с которой нужно считаться

Норвежский журналист Сальтведт: Коростелев — это сила, с которой нужно считаться
Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт прокомментировал выступление российского лыжника Савелия Коростелева на «Тур де Ски», передает Sport24.

«Коростелев после финального этапа входит в число претендентов на медали Олимпиады. Пока сложно говорить о силе всех российских лыжников. Слишком много неизвестного. Российский лыжный спорт всегда был мощной силой, но пока мы знаем, что на данный момент только Савелий Коростелев — сила, с которой каждому нужно считаться», — сказал Сальтведт.

Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9.

Дарья Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Коростелев назвал адом участие в финальном масс-старте на «Тур де Ски».

