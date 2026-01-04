Непряева ворвалась в топ-10 на последнем этапе «Тур де Ски»

Российская лыжница Дарья Непряева заняла десятое место в общем зачете на «Тур де Ски».

На заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме спортсменка финишировала шестой в масс-старте в гору. Этот результат позволил ей подняться с 16-й позиции на шестую в масс-старте свободным стилем на «Тур де Ски». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Непряева преодолела дистанцию 10 км за 38:09,6 с отставанием от лидера на 01:04,3. Победу в общем зачете многодневки одержала американка Джессика Диггинс.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Коростелев назвал адом участие в финальном масс-старте на «Тур де Ски».