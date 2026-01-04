Размер шрифта
Ветеран «Ростова» рассказал, лишат ли США чемпионата мира по футболу

Дьяков заявил, что США не лишат права проведения ЧМ из-за двойных стандартов
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что США не будут лишены права проведения чемпионата мира 2026 года, несмотря на ситуацию в Венесуэле, передает «Матч ТВ».

«Как мы видим, к Израилю санкций, несмотря ни на что, не было применено. И сейчас, вероятно, не будет применено и к США, а чемпионат мира на носу. Им, получается, все с рук сходит — двойные стандарты. Все говорят о том, что спорт вне политики. Но получается, что наших спортсменов отстраняют, а других нет. Опять же, двойные стандарты», — сказал Дьяков.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

Ранее в Госдуме рассказали, лишат ли США чемпионата мира по футболу.

