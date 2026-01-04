«Показ мировых лыж — унылое говно»: Губерниев о выступлении Коростелева на «Тур де Ски»

Спортивный комментатор Дмитрикй Губерниев прокомментировал результат россиского лыжника Савелия Коростелева на финальном этапе «Тур де Ски». Его слова передает Sport24.

«Коростелев — молодец! Боролся до последнего момента в гору и проиграл только финиш. Конечно, обидно, но это очень достойный результат в равной борьбе. Хочется отметить: когда Иверсен обыгрывал Коростелева, в трансляции этот момент почти не показали. Увы, показ мировых лыж — унылое говно. FIS надо прибавлять», — высказался Губерниев.

Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9 «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Дарья Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее лыжник Клебо пятый раз в карьере выиграл «Тур де Ски».