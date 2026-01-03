Ветеран «Динамо» рассказал, вернут ли российский футбол на международную арену

Ветеран московского «Динамо» Олег Терехин не верит, что российский футбол вернется на международную арену в 2026 году, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Не думаю. Будет тяжело вернуться. Мне в это не верится. Пока возвращают только индивидуальные виды спорта», — сказал Терехин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

