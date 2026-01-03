Размер шрифта
Россияне приехали на олимпийскую трассу в рамках «Тур де Ски». LIVE

Лыжи. «Тур де Ски». 5-й этап. Спринт. Классический стиль. Квалификация. ОНЛАЙН
В рамках пятого этапа «Тур де Ски» проходит квалификация на спринтерской дистанции у мужчин и женщин! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

14:37

Итоговый протокол на ваших экранах. Лидер «Тур де Ски» Джессика Диггинс завершила квалификационный старт на 12-м месте.

14:32

10 спортсменок остаются на дистанции, совсем скоро мы узнаем итог квалификации у женщин.

14:28

Аккурат 30-й с отставанием в 19 секунд пребывает на финиш Непряева. А еще половина протокола не финишировала!

14:26

На половине дистанции Непряева проигрывает лидеру семь секунд и идет 29-й. Напомним, что в финал спринта пройдут 30 быстрейших лыжниц.

14:24

В гонку отправляется Дарья Непряева! Ждем с нетерпением ее финиш!

14:22

Джессика Диннигс уже успела финишировать, лидер общего этапа «Тур де Ски» уступила предваретельному лидеру этого старта около четырех секунд.

14:20

Именно сегодня впервые трасса в Валь-ди-Фьемме приняла тот вид, в котором будет находиться на Олимпийских играх уже в феврале!

14:16

Поехали! Моника Скиндер из Польши отправилась на старт первой! Россиянка Дарья Непряева отправится в гонку 33-й.

14:15

Первыми стартовать сегодня будут девушки! Стартовый протокол на ваших экранах.

14:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В рамках пятого этапа «Тур де Ски» проходит квалификация на спринтерской дистанции у мужчин и женщин! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

