Россияне приехали на олимпийскую трассу в рамках «Тур де Ски». LIVE

Итоговый протокол на ваших экранах. Лидер «Тур де Ски» Джессика Диггинс завершила квалификационный старт на 12-м месте.
10 спортсменок остаются на дистанции, совсем скоро мы узнаем итог квалификации у женщин.
Аккурат 30-й с отставанием в 19 секунд пребывает на финиш Непряева. А еще половина протокола не финишировала!
На половине дистанции Непряева проигрывает лидеру семь секунд и идет 29-й. Напомним, что в финал спринта пройдут 30 быстрейших лыжниц.
В гонку отправляется Дарья Непряева! Ждем с нетерпением ее финиш!
Джессика Диннигс уже успела финишировать, лидер общего этапа «Тур де Ски» уступила предваретельному лидеру этого старта около четырех секунд.
Именно сегодня впервые трасса в Валь-ди-Фьемме приняла тот вид, в котором будет находиться на Олимпийских играх уже в феврале!
Поехали! Моника Скиндер из Польши отправилась на старт первой! Россиянка Дарья Непряева отправится в гонку 33-й.
Первыми стартовать сегодня будут девушки! Стартовый протокол на ваших экранах.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В рамках пятого этапа «Тур де Ски» проходит квалификация на спринтерской дистанции у мужчин и женщин! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.