Непряева не пробилась в четвертьфинал в спринте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Непряева не пробилась в 1/4 финала в спринте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Дарья Непряева не смогла пробиться в 1/4 финала в спринте на «Тур де Ски».

В квалификации россиянка заняла 41-е место. Она уступила 19,1 секунды Ясми Йоэнсуу из Финляндии. В четвертьфинал пробились топ-30 лучших спортсменок.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

