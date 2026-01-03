Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Непряева не пробилась в четвертьфинал в спринте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Непряева не пробилась в 1/4 финала в спринте на «Тур де Ски»
Sergey Elagin/Global Look Press

Российская лыжница Дарья Непряева не смогла пробиться в 1/4 финала в спринте на «Тур де Ски».

В квалификации россиянка заняла 41-е место. Она уступила 19,1 секунды Ясми Йоэнсуу из Финляндии. В четвертьфинал пробились топ-30 лучших спортсменок.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее российский лыжник рассказал, какая задача стоит перед ним на этапах Кубка мира.
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+