Названо главное разочарование российского футбола в 2025 году

Кержаков заявил, что бан является главным разочарованием российского футбола
ФК «Кайрат»

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков заявил, что главным разочарованием российского футбола в 2025 году является отстранение клубов и сборных от турниров, передает «Чемпионат».

«Наверное, самое большое разочарование — это то, что пока нас не вернули на европейскую мировую арену в официальных матчах сборной и клубов», — сказал Кержаков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее легенда московского ЦСКА предрек крах ФИФА.
 
