Мостовой рассказал, какое место «Спартак» должен занимать в РПЛ

Мостовой: для меня «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что клуб обязательно должен быть в тройке лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«В начале сезона говорил, что для меня «Спартак» должен быть в тройке лидеров РПЛ. Думаю, что он там и должен быть. Надеюсь, что будет. Невзирая на приходы и уходы тренеров, за последние 20 лет у нас столько всего происходило», — сказал Мостовой.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

В 19-м туре «Спартак» 1 марта на выезде сыграет с «Сочи». Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

