Легенда ЦСКА назвал фаворита чемпионской гонки в 2026 году

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает «Краснодар» главным претендентом на победу в чемпионате России в 2026 году.

По его словам, в случае удачной трансферной кампании за медали сможет побороться и его родная команда.

«Если ЦСКА зимой докупит пару игрочков вперед, хороших бегунков, которые будут открываться и предлагать себя впереди, а не в недодачу играть, то тогда будет толк. В таком случае армейцы смогут побороться за медали. Нo, думаю, все-таки«Краснодар» не упустит первое место, так ребята интересные у них, исполнители среди всей лиги самые интересные», — заявил Пономарев.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

