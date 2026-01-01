Погоня за медалью: россиянин бежит преследование на «Тур де Ски»

В рамках «Тур де Ски» проходит гонка у мужчин — гонка-преследования на 20 км. В гонке принимает участие допущенный в нейтральном статусе россиянин Савелий Коростелев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Автообновление
12:32
Наш Савелий Коростелев, который стартует под 15-м стартовым номером, только что вышел на трассу! Пожелаем удачи россиянину!
12:30
Поехали! Йоханнес Клебо отправился в путь!
12:25
На ваших экранах стартовая десятка сегодняшней гонки.
12:15
