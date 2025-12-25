На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Испанский журналист заявил, что английский гранд похож на «Спартак»

Журналист Ортега: «Манчестер Юнайтед» похож на «Спартак»
true
true
true
close
Phil Noble/Reuters

Испанский журналист Хосе Игнасио Ортега из EFE в комментарии для ODDS.ru высказался о предстоящем матче 18-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом», дав прогноз на результат встречи.

«Манчестер Юнайтед» очень похож на «Спартак». Это команда, у которой осталась только история. Уже больше 10 лет у них провалы, они потеряли источники своего величия и свой стиль. Это связано с деньгами, американскими деньгами. Но НБА и европейский футбол – это разные вещи. Футбол в Европе – это традиции, это семья, это город, это сентиментальная связь с клубом, а не деньги», — рассказал журналист.

Ортега подчеркнул также, что «МЮ» допустил в последние годы много ошибок при назначении главных тренеров, а также совершал крайне сомнительные трансферы, переплачивая за посредственных игроков. По мнению испанца, «Ньюкасл», несмотря на солидное финансовое положение, не сделал необходимого шага навстречу лидерам, чтобы стать грандом АПЛ, но все же является фаворитом в предстоящей встрече. Поражение «МЮ», по его мнению, может даже закончиться увольнением главного тренера команды Рубена Аморима, однако журналист ждет итоговую результативную ничью – 2:2 или 3:3.

Ранее во Франции заявили, что «ПСЖ» обязан шестым титулом Сафонову.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами