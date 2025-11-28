«Все на своих местах»: новоиспеченные супруги Нигматуллин и Сынча рассказали о свадьбе

Молодожены — экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и модель Эвелина Сынча в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, как прошла их свадьба, о новом статусе мужа и жены и о том, куда планируют отправиться в свадебное путешествие.

«Сейчас мы оба в новом статусе чувствуем себя прекрасно. Как будто всё на своих местах — спокойно, радостно, естественно», — поделились Нигматуллин и Сынча.

По словам новоиспеченных супругов, подготовка к свадьбе заняла около четырех месяцев и прошла душевно, легко и радостно. Сама свадьба прошла искренне, роскошно и волшебно.

«Наша свадьба прошла просто великолепно, и, оглядываясь назад, мы понимаем, что представить её лучше было бы невозможно. Но главное — это, конечно, наша команда. Наши организаторы — без преувеличения, лучшие в мире. <…> Но главное впечатление — это, конечно, наша церемония. Наши клятвы, атмосфера, эмоции — всё сложилось в один трепещущий, незабываемый момент. <…> Отдельное спасибо нашему великолепному ведущему Андрею Богомолову. Он сделал праздник живым, весёлым, настоящим. Юмор, импровизация, теплые моменты, легкая подача — все именно так, как мы мечтали», —рассказали Нигматуллин и Сынча.

По словам Эвелины Сынчи, самым запоминающимся моментом на свадьбе был первый танец супругов.

«Особенно запомнился наш первый танец — и момент, когда пошел снег. Я до последнего думала, что это будет условный эффект, но привезли настоящий снегогенератор — и вокруг нас закружил реальный снег. Настоящая магия. И я бесконечно рада, что свадьба была в конце ноября, когда уже чувствуется дыхание зимы. Это добавило настоящей сказочности и атмосферы», — поделилась Сынча.

Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча также рассказали, куда планируют отправиться в свадебное путешествие.

«Совсем скоро мы улетаем в наш медовый месяц — на Бали, и тоже очень ждём этого времени вдвоём», — подытожили Нигматуллин и Сынча.

25 ноября бывший вратарь сборной России по футболу, московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин женился на модели, актрисе и телеведущей Эвелине Сынче. Об этом сообщил сам экс-футболист в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«И во вторник бывают большие праздники», — подписал он публикацию.

Нигматуллину 51 год, его новоиспеченной супруге — 23 года. Для футболиста этот брак стал вторым. С первой супругой в официальном браке он прожил с 1996 по 2023 год, у пары родилось двое детей — Руслан и Марсель.

