FIS отозвала парковочное разрешение с автомобиля, которым управлял Сорин

Международная федерация лыжного спорта (FIS) аннулировала парковочный пропуск автомобиля, которым управлял российский тренер Егор Сорин, передает Aftonbladet.

Сорин находился в итальянском Тоблахе. Он был за рулем автомобиля, который имел специальную аккредитацию AIN, предназначенную исключительно для спортсменов и сотрудников с нейтральным статусом. Сам Сорин таким статусом пока не обладает.

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. 31 декабря стало известно о том, что еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS.

Ранее норвежский лыжник возмутился из-за приезда российского тренера на «Тур де Ски».