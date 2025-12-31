Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

FIS отозвала парковочное разрешение с автомобиля, которым управлял Сорин

FIS отозвала парковочное разрешение с автомобиля, которым управлял тренер Сорин
Максим Богодвид/РИА Новости

Международная федерация лыжного спорта (FIS) аннулировала парковочный пропуск автомобиля, которым управлял российский тренер Егор Сорин, передает Aftonbladet.

Сорин находился в итальянском Тоблахе. Он был за рулем автомобиля, который имел специальную аккредитацию AIN, предназначенную исключительно для спортсменов и сотрудников с нейтральным статусом. Сам Сорин таким статусом пока не обладает.

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. 31 декабря стало известно о том, что еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS.

Ранее норвежский лыжник возмутился из-за приезда российского тренера на «Тур де Ски».
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+