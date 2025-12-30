Размер шрифта
Норвежский лыжник возмутился из-за приезда российского тренера на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Вальнес возмутился из-за приезда Сорина на «Тур де Ски»
Максим Богодвид/РИА Новости

Норвежский лыжник Эрик Вальнес резко отреагировал на приезд старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина на «Тур де Ски» в качестве зрителя. Его слова передает TV2.

«Вот что получается, когда начинают приоткрывать дверь для россиян. Их вообще не должно здесь быть. Это не направлено лично против кого-то, но вот к чему это приводит», — заявил Вальнес.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин не смог участвовать в турнире из-за отсутствия нейтрального статуса, однако приехал Тоблах в качестве зрителя.

В FIS ответили, что не контролируют тех, кто смотрит на этапы с трибун.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее россиянин Сергей Волков снялся с соревнований в «Тур де Ски» в Европе.

