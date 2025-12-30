Размер шрифта
Фигурист Галлямов назвал слабым подкол Губерниева

Фигурист Галлямов назвал слабым замечение Губерниева по поводу допинг-контроля
Алексей Даничев/РИА Новости

Чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов в своем Telegram-канале назвал слабым ответ спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который посоветовал ему пройти допинг-тест.

«Хах, ну как-то слабо, что ли. Все установленные процедуры я прохожу в установленном порядке. В интернете все такие «гангстеры», а при встрече — зайчики», — заявил Галлямов.

Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, пожаловался на ранний звонок от журналистки, назвав ее больной и предложил выложить в сеть номер, на что Дмитрий Губерниев посоветовал спортсмену научиться пользоваться телефоном и отключать его на ночь. Фигурист также ответил на слова комментатора, назвав его «хайпожором».

На чемпионате России Галлямов и Мишина заняли второе место, набрав по сумме двух программ 223,63 балла. Они проиграли своим главным соперникам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые получили 224,29 балла. Сразу после этого Галлямов намекнул на завершение карьеры.

Ранее сообщалось, что Петр Гуменник впервые в карьере завоевал золото чемпионата России.

