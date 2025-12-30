Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

«Я себе имя как хайпожор сделал на Галлямове»: Губерниев ответил на обвинения фигуриста

Губерниев: кто меня знал, известного хайпожора, если бы не сказал про Галлямова
Владимир Астапкович/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на резкие слова фигуриста Александра Галлямова в сторону критики жалобы на журналистку, передает Sport24.

«Сейчас в целом в мире лица российского спорта — Овечкин, Демин и Галлямов. Естественно, кто бы меня знал, известного хайпожора, если бы я не сказал про Галлямова, который журналистке нахамил. Дорогой Галлямов, идите допинг сдавайте. Вам в любой момент могут позвонить на невыключенный телефон», — высказался Губерниев.

Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, пожаловался на ранний звонок от журналистки, назвав ее больной и предложил выложить в сеть номер, на что Дмитрий Губерниев посоветовал спортсмену научиться пользоваться телефоном и отключать его на ночь. Фигурист также ответил на слова комментатора, назвав его «хайпожором».

На чемпионате России Галлямов и Мишина заняли второе место, набрав по сумме двух программ 223,63 балла. Они проиграли своим главным соперникам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые получили 224,29 балла. Сразу после этого Галлямов намекнул на завершение карьеры.

Ранее чемпионка ОИ назвала ужасным поведение фигуриста Галлямова на ЧР.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534541_rnd_1",
    "video_id": "record::37bd7c34-ec82-4646-b8b0-7cc5fd0e5588"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+