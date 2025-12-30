«Я себе имя как хайпожор сделал на Галлямове»: Губерниев ответил на обвинения фигуриста

Губерниев: кто меня знал, известного хайпожора, если бы не сказал про Галлямова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на резкие слова фигуриста Александра Галлямова в сторону критики жалобы на журналистку, передает Sport24.

«Сейчас в целом в мире лица российского спорта — Овечкин, Демин и Галлямов. Естественно, кто бы меня знал, известного хайпожора, если бы я не сказал про Галлямова, который журналистке нахамил. Дорогой Галлямов, идите допинг сдавайте. Вам в любой момент могут позвонить на невыключенный телефон», — высказался Губерниев.

Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, пожаловался на ранний звонок от журналистки, назвав ее больной и предложил выложить в сеть номер, на что Дмитрий Губерниев посоветовал спортсмену научиться пользоваться телефоном и отключать его на ночь. Фигурист также ответил на слова комментатора, назвав его «хайпожором».

На чемпионате России Галлямов и Мишина заняли второе место, набрав по сумме двух программ 223,63 балла. Они проиграли своим главным соперникам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые получили 224,29 балла. Сразу после этого Галлямов намекнул на завершение карьеры.

