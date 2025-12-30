Размер шрифта
Уход капитана «Локомотива» в ЦСКА назвали большим ударом

Комментатор Черданцев считает, что уход Баринова в ЦСКА ударит по «Локомотиву»
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Уход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, который подписал контракт с ЦСКА, станет большой проблемой для «железнодорожников». Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил комментатор Георгий Черданцев.

По его словам, при этом сам факт трансфера в сложившихся реалиях является абсолютно нормальным.

«Это лидер раздевалки, воспитанник клуба, капитан, незаменимый футболист. Двух мнений тут быть не может — конечно, его уход сильно ударит по «Локомотиву». Ситуация вокруг Баринова абсолютно нормальная. Когда болельщики наконец поймут, что футбол – это бизнес? А в нем всегда свои правила», — заявил Черданцев.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги. Капитан «железнодорожников» отверг предложения «Локомотива» о продлении контракта и должен летом перейти в ЦСКА на правах свободного агента. Однако сообщается, что клубы могут договориться о трансфере уже зимой. В то же время новый менеджмент «Локо» предпринимает попытки удержать важного игрока и подписать с ним новый контракт.

Ранее экс-футболист «Зенита» выступил против иностранных тренеров в РПЛ.

