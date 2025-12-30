Размер шрифта
В Норвегии не ожидали быстрого прогресса Коростелева на международных турнирах

Норвежский журналист Сальтведт заявил, что Коростелев сможет навязать борьбу
Sergey Elagin/Global Look Press

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт признал, что не ожидал быструю адаптацию российского лыжника Савелия Коростелева на международных соревнованиях. Его слова передает РИА Новости.

«Думаю, Коростелев показал, что надежда определенно есть. Он находится менее чем в 10 секундах от топ-6. Тем не менее по сравнению с Давосом прогресс дает повод для оптимизма. Скоро он может стать настоящим соперником. Должен признаться, я этого не ожидал», — сказал Сальтведт.

14 декабря Коростелев занял 25-е место в гонке свободным стилем на 10 км на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Россиянин преодолел дистанцию за 24:01,0. Отставание от победителя — норвежца Эйнара Хедегарта — составило 1:20,3 секунды. Хедегарт показал время 22:40,7.

13 декабря Коростелев на этапе Кубка мира в спринте показал результат 2.28,15, заняв в квалификации 52-е место. Спортсмену не удалось попасть в топ-30, чтобы пробиться в четвертьфинал соревнований. Он проиграл лидеру 8,32 секунды. Однако он уложился в норматив, который позволяет ему отобраться на Олимпиаду.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее норвежский лыжник возмутился из-за приезда российского тренера на «Тур де Ски».

