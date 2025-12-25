На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Булыкин назвал главные качества лидера «Локомотива»

Булыкин: у Баринова хорошие перспективы в любой команде
РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», известные зарубежные клубы и национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался контрактной ситуации капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, отказавшегося продлевать контракт с клубом и, по инсайдерской информации, договорившегося о переходе в московский ЦСКА следующим летом.

«Понятное дело, что Баринов – отличный футболист и лидер команды – и в раздевалке, и на поле, и в жизни. Поэтому от него много что зависит, и здесь надо уже руководству и тренеру смотреть, что делать в этой ситуации. У Баринова хорошие перспективы в любой команде, он отлично понимает игру, оказывается там, где надо, делает большой объем работы, удар сумасшедший, как я уже сказал, лидерские качества. Посмотрим, что произойдет в этой ситуации. Мне интересно посмотреть на «Локомотив» в этом сезоне, когда собран состав, способный бороться за высокие места», — считает Булыкин.

Баринов в текущем сезоне провел 17 матчей в РПЛ, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи. Сообщалось, что ЦСКА может предложить «Локомотиву» порядка полумиллиона евро за выкуп контракта полузащитника уже этой зимой. В то же время новое руководство «железнодорожников» прикладывает усилия, чтобы все же продлить контракт с игроком.

Ранее в «Ростове» сделали заявление на фоне скандала с долгами клуба.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
