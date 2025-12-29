Размер шрифта
Экс-чемпион мира по боксу попал в автокатастрофу

Бывший чемпион мира по боксу Джошуа попал в автокатастрофу, двое не выжили
Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в автокатастрофу, сообщает портал The Ring.

Инцидент произошел в Нигерии — Джошуа находился на пассажирском месте внедорожника, который врезался в грузовик на скоростной автомагистрали Лагос-Ибидан. Спортсмен получил незначительные повреждения, в то время как два других участника ДТП не выжили.

19 декабря Джошуа провел выставочный бой против блогера Джейка Пола. Поединок, который состоялся в рамках вечера бокса в Майами, завершился в шестом раунде техническим нокаутом от британского боксера. Для Пола это поражение стало вторым за карьеру при 12 победах. В активе британца — 28 побед при четырех поражениях. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Джошуа — бывший чемпион мира по версии IBF (2016—2019, 2019—2021), WBA (2017—2019, 2019—2021), WBO (2018—2019, 2019—2021), IBO (2017—2019, 2019—2021) в тяжелом весе. Он победил девять бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Летом 2025 года он перенес операцию на локте, которая была необходима после его последнего поражения Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года.

