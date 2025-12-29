Легенда сборной России вернулся в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» объявило имя нового главного тренера команды. Им стал известный российский специалист, бывший футболист национальной команды Вадим Евсеев.

«Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста. А еще знаем о его большом желании сделать махачкалинское «Динамо» сильнее — чтобы клуб стал одним из лидеров Российской Премьер-лиги. Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба», — заявил гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов.

Он выразил надежду, что футболисты под руководством Евсеева будут показывать динамичную и красивую игру, которая будет радовать болельщиков. При этом в начале недели Газизов опровергал слухи о скором назначении специалиста. Предыдущим наставником дагестанского коллектива был Хасанби Биджиев.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на 13-ой строчке с 15 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — в конце февраля 2026 года. 28 февраля махачкалинское «Динамо» сразится дома с казанским «Рубином».

