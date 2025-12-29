Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Легенда сборной России вернулся в РПЛ

Тренер Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Махачкалинское «Динамо» объявило имя нового главного тренера команды. Им стал известный российский специалист, бывший футболист национальной команды Вадим Евсеев.

«Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста. А еще знаем о его большом желании сделать махачкалинское «Динамо» сильнее — чтобы клуб стал одним из лидеров Российской Премьер-лиги. Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба», — заявил гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов.

Он выразил надежду, что футболисты под руководством Евсеева будут показывать динамичную и красивую игру, которая будет радовать болельщиков. При этом в начале недели Газизов опровергал слухи о скором назначении специалиста. Предыдущим наставником дагестанского коллектива был Хасанби Биджиев.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на 13-ой строчке с 15 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — в конце февраля 2026 года. 28 февраля махачкалинское «Динамо» сразится дома с казанским «Рубином».

Ранее стало известно, как изменится формат Кубка России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27527449_rnd_9",
    "video_id": "record::0272aa17-7c56-4a10-83ce-a38784c67d5f"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+