Битва полов: Арина Соболенко сражается со скандальным австралийцем. LIVE

Кирьос сыграл укороченным, Соболенко догнала, но отбила в сетку. Ник забрал первый сет со счетом 6:3!
30:40! Соболенко исполнила блестящий перевод по линии — в противоположный угол от Кирьоса.
15:40! Соболенко все-таки не сдается.
0:40! Тройной сетбол у Кирьоса.
0:30! Очередная невынужденная подача Соболенко.
0:15! Неудачи Соболенко продолжаются и на ее подаче.
Кирьос под ноль забрал свою подачу и повел в первом сете со счетом 5:3!
40:0! Арина отбила в сетку подачу Ника.
30:0! Кирьос быстро повел на своей подаче.
Арина попала в сетку, и Ник сделал брейк! Австралиец повел со счетом 4:3 в первом сете.
Больше у Кирьоса! Арина ошиблась по длине.
40:40! Уже шестая ошибка Арины на подаче.
40:30! Соболенко подала в сетку.
40:15! Соболенко повезло: мяч задел трос и упал на половине корта Кирьоса. Арина извинилась, а потом все-таки исполнила триумфальный танец.
30:15! Арина исполнила блестящий форхенд в противоход сопернику.
15:15! А вот теперь Арина подала прекрасно, и Кирьос отбил в сетку.
0:15! У Арины не удалась подача.
Соболенко сделала обратный брейк и сравняла счет в первом сете — 3:3!
30:40! Соболенко рискнула на подаче и ошиблась — мяч ушел за пределы корта.
15:40! Шикарная подача Кирьоса.
0:40! Ник исполнил укороченный, но Арина спокойно догнала и забрала розыгрыш.
0:30! Арина исполнила великолепный прием с форхенда. Кирьос отбил мяч куда-то в сторону от корта.
0:15! Соболенко приняла подачу Кирьоса, а затем атаковала ему в противоход.
Кирьос сделал брейк и вышел вперед в первом сете - 3:2!
30:40! Соболенко атаковала в противоположные стороны, заставила его побегать и отбить мяч в аут.
15:40! Соболенко пыталась исполнил перевод по линии и попасть в пустой угол, но не смогла перебросить сетку!
15:30! Блестящий форхенд в исполнении Кирьоса!
15:15! Ник принял подачу, а потом здорово атаковал в противоположный угол от Соболенко. Она попыталась достать мяч в шпагате, но все равно не успела.
15:0! Кирьос принял в аут подачу Соболенко.
Соболенко сыграла укороченным, и Кирьос не догнал! Арина сделала брейк и сравняла счет в первом сете — 2:2!
Больше у Соболенко! У Кирьоса не прошел укороченный.
40:40! Кирьос вышел к сетке и неотразимо атаковал.
30:40! Кирьос ошибся на подаче. Брейк-поинт у Соболенко.
30:30! Соболенко не смогла перебросить сетку в ходе долгой перестрелки.
15:30! Арина вышла к сетке и завершила розыгрыш в свою пользу.
15:15! Ник сыграл укороченным, Соболенко догнала и атаковала. Однако Кирьос тоже успел среагировать и вынудил соперницу отбить в сетку.
0:15! Кирьос ошибся на подаче.
И опять Соболенко отправила мяч в аут с подачи. Кирьос под ноль забрал чужую подачу и повел в первом сете со счетом 2:1!
0:40! Кирьос прекрасно принял подачу и попал точно в линию.
0:30! Арина допустила ошибку при подаче.
0:15! Кирьос принял подачу Соболенко, а потом загонял ее по корту и вынудил отбить в сетку.
Кирьос невероятно легко забрал свою подачу! Счет в первом сете стал 1:1.
40:15! Арина приняла в небольшой аут.
30:15! Соболенко показала отличный прием — глубоко в ноги сопернику.
30:0! Ник здорово подал в один угол, а потом атаковал в другой.
15:0! Кирьос хорошо подал, и Соболенко не справилась с приемом.
Кирьос отбил мяч в сетку, и Соболенко забрала первый гейм на своей подаче! 1:0 в пользу Арины в первом сете.
40:30! Соболенко так здорово атаковала в угол с бэкхенда, что Кирьос не догнал.
30:30! Соболенко ошиблась на подаче. Стоит отметить, что в этом матче у соперников есть только одна попытка подачи, а не две, как обычно.
30:15! Соболенко исполнила блестящий перевод по линии — в противоположный от Кирьоса угол.
15:15! Кирьос сорвал удар — мяч улетел за пределы корта.
0:15! Кирьос принял подачу Соболенко, и после небольшого розыгрыша Арина ошиблась с форхенда.
Матч начался!
Соболенко начнет с подачи.
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Арина Соболенко и Ник Кирьос уже вышли на корт «Кока-кола Арены» в Дубае и начали разминку.