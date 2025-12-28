Битва полов: Арина Соболенко сражается со скандальным австралийцем. LIVE

Размер шрифта
Первая ракетка мира Арина Соболенко играет со скандальным австралийцем Ником Кирьосом, который занимает в рейтинге ATP 671-ю строчку. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Трансляция
Автообновление
19:45

Кирьос сыграл укороченным, Соболенко догнала, но отбила в сетку. Ник забрал первый сет со счетом 6:3!

19:44

30:40! Соболенко исполнила блестящий перевод по линии — в противоположный угол от Кирьоса.

19:44

15:40! Соболенко все-таки не сдается.

19:44

0:40! Тройной сетбол у Кирьоса.

19:43

0:30! Очередная невынужденная подача Соболенко.

19:42

0:15! Неудачи Соболенко продолжаются и на ее подаче.

19:42

Кирьос под ноль забрал свою подачу и повел в первом сете со счетом 5:3!

19:42

40:0! Арина отбила в сетку подачу Ника.

19:40

30:0! Кирьос быстро повел на своей подаче.

19:38

Арина попала в сетку, и Ник сделал брейк! Австралиец повел со счетом 4:3 в первом сете.

19:37

Больше у Кирьоса! Арина ошиблась по длине.

19:37

40:40! Уже шестая ошибка Арины на подаче.

19:37

40:30! Соболенко подала в сетку.

19:36

40:15! Соболенко повезло: мяч задел трос и упал на половине корта Кирьоса. Арина извинилась, а потом все-таки исполнила триумфальный танец.

19:35

30:15! Арина исполнила блестящий форхенд в противоход сопернику.

19:35

15:15! А вот теперь Арина подала прекрасно, и Кирьос отбил в сетку.

19:33

0:15! У Арины не удалась подача.

19:33

Соболенко сделала обратный брейк и сравняла счет в первом сете — 3:3!

19:33

30:40! Соболенко рискнула на подаче и ошиблась — мяч ушел за пределы корта.

19:33

15:40! Шикарная подача Кирьоса.

19:32

0:40! Ник исполнил укороченный, но Арина спокойно догнала и забрала розыгрыш.

19:32

0:30! Арина исполнила великолепный прием с форхенда. Кирьос отбил мяч куда-то в сторону от корта.

19:30

0:15! Соболенко приняла подачу Кирьоса, а затем атаковала ему в противоход.

19:29

Кирьос сделал брейк и вышел вперед в первом сете - 3:2!

19:29

30:40! Соболенко атаковала в противоположные стороны, заставила его побегать и отбить мяч в аут.

19:27

15:40! Соболенко пыталась исполнил перевод по линии и попасть в пустой угол, но не смогла перебросить сетку!

19:27

15:30! Блестящий форхенд в исполнении Кирьоса!

19:26

15:15! Ник принял подачу, а потом здорово атаковал в противоположный угол от Соболенко. Она попыталась достать мяч в шпагате, но все равно не успела.

19:26

15:0! Кирьос принял в аут подачу Соболенко.

19:25

Соболенко сыграла укороченным, и Кирьос не догнал! Арина сделала брейк и сравняла счет в первом сете — 2:2!

19:25

Больше у Соболенко! У Кирьоса не прошел укороченный.

19:24

40:40! Кирьос вышел к сетке и неотразимо атаковал.

19:24

30:40! Кирьос ошибся на подаче. Брейк-поинт у Соболенко.

19:23

30:30! Соболенко не смогла перебросить сетку в ходе долгой перестрелки.

19:22

15:30! Арина вышла к сетке и завершила розыгрыш в свою пользу.

19:22

15:15! Ник сыграл укороченным, Соболенко догнала и атаковала. Однако Кирьос тоже успел среагировать и вынудил соперницу отбить в сетку.

19:21

0:15! Кирьос ошибся на подаче.

19:20

И опять Соболенко отправила мяч в аут с подачи. Кирьос под ноль забрал чужую подачу и повел в первом сете со счетом 2:1!

19:20

0:40! Кирьос прекрасно принял подачу и попал точно в линию.

19:19

0:30! Арина допустила ошибку при подаче.

19:18

0:15! Кирьос принял подачу Соболенко, а потом загонял ее по корту и вынудил отбить в сетку.

19:18

Кирьос невероятно легко забрал свою подачу! Счет в первом сете стал 1:1.

19:18

40:15! Арина приняла в небольшой аут.

19:18

30:15! Соболенко показала отличный прием — глубоко в ноги сопернику.

19:17

30:0! Ник здорово подал в один угол, а потом атаковал в другой.

19:17

15:0! Кирьос хорошо подал, и Соболенко не справилась с приемом.

19:15

Кирьос отбил мяч в сетку, и Соболенко забрала первый гейм на своей подаче! 1:0 в пользу Арины в первом сете.

19:15

40:30! Соболенко так здорово атаковала в угол с бэкхенда, что Кирьос не догнал.

19:14

30:30! Соболенко ошиблась на подаче. Стоит отметить, что в этом матче у соперников есть только одна попытка подачи, а не две, как обычно.

19:13

30:15! Соболенко исполнила блестящий перевод по линии — в противоположный от Кирьоса угол.

19:13

15:15! Кирьос сорвал удар — мяч улетел за пределы корта.

19:13

0:15! Кирьос принял подачу Соболенко, и после небольшого розыгрыша Арина ошиблась с форхенда.

19:12

Матч начался!

19:09

Соболенко начнет с подачи.

19:05

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Арина Соболенко и Ник Кирьос уже вышли на корт «Кока-кола Арены» в Дубае и начали разминку.
 
