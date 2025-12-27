«Может стать звездой»: в Швеции восхитились выступлением Коростелева на Кубке мира

В Швеции заявили, что лыжник Коростелев может стать звездой на Кубке мира

Шведский журналист издания Viaplay Людвиг Сван признался, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева произвели на него хорошее впечатление на Кубке мира. Его слова приводит Sport24.

«Выступление Коростелева в Давосе мне действительно очень понравилось. Он спокойно может попадать в топ-10 в ближайших гонках классикой на длинные дистанции. Если говорить о потенциале, Савелий точно может стать звездой на Кубке мира», — заявил он.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря. Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

